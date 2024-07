China encontra vestígios de água em amostras lunares

Cientistas chineses encontraram vestígios de água em amostras do solo lunar trazidas à Terra por uma sonda automática no âmbito do ambicioso programa espacial chinês, segundo informações oficiais.

O rover Chang'e-5 completou sua missão em 2020 e retornou à Terra com amostras de pedras e solo da Lua.

Os materiais coletados "mostraram a presença de vestígios de água", afirmou o grupo de cientistas chineses de universidades do país em um estudo publicado pela revista Nature Astronomy na segunda-feira (22).

Um detector infravermelho da Nasa já havia confirmado, em 2020, a existência de água na Lua e vários especialistas encontraram vestígios deste recurso em análises recentes de amostras coletadas nas décadas de 1960 e 1970.

Mas os materiais recebidos pela sonda Chang'e-5 são "de uma latitude muito mais elevada" (mais próxima dos polos), e fornecem novos dados importantes, como a forma que a água adquire na superfície lunar, explicaram os cientistas.

As amostras indicam que "as moléculas de água podem persistir em áreas ensolaradas da Lua na forma de sais hidratados", afirmaram.

A Chang'e-5 foi a primeira missão espacial em quatro décadas a coletar amostras lunares.

Sucedeu a Chang'e-4, que marcou a primeira alunissagem na face oculta da Lua em janeiro de 2019.

No mês passado, a sonda lunar Chang'e-6 completou sua missão de recolher as primeiras amostras do lado oculto do satélite natural da Terra.

Na última década, a China investiu numerosos recursos em seu programa espacial, com o objetivo de alcançar as potências espaciais tradicionais, Rússia e Estados Unidos.

Construiu uma estação espacial e se tornou o terceiro país a colocar astronautas em órbita.

Pequim também planeja enviar uma missão tripulada à Lua em 2030 e construir uma base lunar.

