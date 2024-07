Casal quebra quarto de motel durante briga e é levado à delegacia; vídeo

Um casal foi levado à delegacia após destruir o quarto de um motel durante uma briga em Contagem (MG) na madrugada de segunda-feira (22).

O que aconteceu

A gerente do estabelecimento disse à Polícia Militar que os dois deram um prejuízo de R$ 3 mil. A confusão, que deixou porta, janelas e móveis danificados, aconteceu por volta das 4h30 em um motel da avenida Severino Ballesteros Rodrigues.

Segundo a mulher, de 32 anos, o companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Ainda de acordo com o relato, os dois estavam separados há três meses e decidiram passar a noite no local, tendo dado entrada às 18h do domingo (21).

A vítima ainda contou que o homem, de 63 anos, teria consumido bebidas alcóolicas e crack. Com o comportamento violento, ele deu garrafadas, chutes e socos durante a briga. Ela também assumiu ter quebrado copos.

Em depoimento, homem disse à PM ter sido agredido. A mulher afirma que foi colocada para fora do quarto por ele e pediu para uma funcionária abrir. O pedido não foi atendido e ela quebrou a porta da suíte.

Casal foi levado para a 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Os dois assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência e se comprometeram a comparecer ao Juizado Especial Criminal do município.