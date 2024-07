Cade aprova compra de ativos da Starbucks Brasil por Zamp

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra de ativos que fazem parte da rede de cafeterias Starbucks no Brasil pela operadora brasileira de marcas internacionais de fast-food Zamp.

O negócio recebeu aprovação do superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, que afirmou que a transação "não suscita quaisquer preocupações concorrenciais".

A Zamp atualmente é operadora no Brasil das redes Burguer King e Popeyes e é indiretamente controlada pelo fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala

No Brasil a Starbucks era operada por unidades do Grupo SouthRock, que fez pedido de recuperação judicial no final do ano passado e tem operações com outras marcas que incluem Subway e TGI Fridays.

A operação da Starbucks no Brasil é formada por cerca de 130 lojas, das quais 42 na cidade de São Paulo, segundo dados do Cade.

As empresas afirmaram à autoridade de defesa da concorrência que para a Zamp a transação representa uma oportunidade de ampliar e diversificar o portfólio de negócios no Brasil, enquanto para a o Grupo SouthRock o negócio vai gerar recursos necessários à manutenção das atividades e ao processo de recuperação financeira.

A Zamp, que acertou a compra dos ativos da Starbucks no Brasil do SouthRock por 120 milhões de reais, anunciou em junho a assinatura dos contratos com a dona da marca, a Starbucks Corporation, para desenvolver as operações da rede de cafeterias no Brasil.

(Por Alberto Alerigi Jr.)