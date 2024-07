Boulos diz que Nunes o chamou de vagabundo para 'agradar padrinho Bolsonaro'

Oficializado o candidato do PSOL na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, reagiu às falas do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), feitas nesta segunda-feira, 22, durante convenção do PL que confirmou a indicação do coronel Ricardo Mello Araújo como vice na chapa do emedebista.

"Na tentativa de agradar seu padrinho Bolsonaro, Nunes volta a me atacar pessoalmente com mentiras e fake news", diz o parlamentar, e chama atitude de seu principal adversário de "desequilíbrio incompatível com o cargo de prefeito da maior cidade do País."

A reação de Boulos surge depois do pré-candidato do MDB subir o tom e se referir ao político apoiado por Lula de "invasor", "vagabundo" e "sem-vergonha". "Quero agradecer a cada um dos senhores por dar esse voto de confiança para que a gente possa dar continuidade ao trabalho e vencer esse invasor, esse vagabundo, desse sem-vergonha", disse Nunes, sem citar Boulos nominalmente, mas referindo-se a ele.

A campanha do deputado federal seguirá, segundo ele, "denunciando as suspeitas de corrupção que envolvem a gestão Nunes", e ressalta que a capital paulista "não pode ficar refém do bolsonarismo."

O evento do PL, realizado na Câmara Municipal, não contou com nomes importantes do partido, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal defensor de que ele fosse o escolhido para a chapa. Também não compareceram o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto e nem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - do Republicanos, mas apoiador de Nunes.

O MDB ainda precisa aceitar, oficialmente, a indicação de Mello Araújo em sua própria convenção, que deve ocorrer no dia 3 de agosto.