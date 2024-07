Ativistas judeus são presos durante protesto contra guerra em Gaza em prédio do Congresso dos EUA

Por Kanishka Singh e Allende Miglietta

WASHINGTON (Reuters) - A polícia do Capitólio dos EUA prendeu ativistas judeus que protestavam contra o apoio militar dos EUA a Israel dentro de um prédio do Congresso norte-americano nesta terça-feira, um dia antes de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fazer um discurso no Congresso.

Os manifestantes, organizados pelo grupo ativista Voz Judaica pela Paz, usavam camisetas vermelhas com as frases "não em nosso nome" e "judeus dizem para parar de armar Israel" Alguns carregavam faixas com os dizeres "cessar-fogo agora" e "deixem Gaza viver".

Os protestos foram planejados para coincidir com a visita de Netanyahu, na qual ele se reunirá com o presidente norte-americano, Joe Biden, a vice-presidente Kamala Harris e o candidato presidencial republicano, Donald Trump.

"Nos últimos 9 meses, testemunhamos inúmeros horrores em Gaza, cometidos em nosso nome e financiados por nosso governo", escreveu o grupo Voz Judaica pela Paz nas redes sociais.

A organização disse que mais de 250 manifestantes foram presos e que havia 400 manifestantes presentes.

A polícia não informou imediatamente o número de prisões. Um comunicado da polícia afirmou: "Dissemos às pessoas, que entraram legalmente, que parassem ou seriam presas. Elas não pararam, então estamos prendendo-as".

