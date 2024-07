Detento que furtou arma da casa de diretor de presídio após fuga é morto

Após fugir na tarde desta segunda-feira (22) da ala do semiaberto de um presídio na área rural de Álvaro de Carvalho (SP), a 428 km da capital paulista, um detento furtou a arma da casa do diretor da unidade. Ele chegou a trocar tiros na madrugada desta terça-feira (23) com policiais militares e foi morto no início da noite.

O que aconteceu

Crisóstomo da Silva Alves, de 39 anos, escapou da ala do semiaberto enquanto fazia a faxina da unidade. Após a fuga, ele invadiu a casa do diretor da unidade, onde furtou uma pistola calibre 380, dinheiro e joias. O imóvel fica na área interna do presídio. Não havia ninguém no local no momento da ação.

Em seguida, fugitivo roubou roupas, cartões bancários e R$ 1.300 em espécie em uma fazenda nas imediações do presídio. Ele chegou a trocar tiros com policiais militares e escapou.

O Sifuspesp, sindicato dos policiais penais, disse que o detento fugiu ao se aproveitar da ausência da escolta no local. Procurada, a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) disse que a informação não procede.

O homem foi morto no início da noite. Ele teria trocado tiros com o sargento da reserva da PM e ex-deputado estadual Rubens Cláudio Neri. A informação foi confirmada ao UOL pelo sindicato e pela Polícia Militar. O caso foi registrado como fuga consumada, furto, roubo e tentativa de homicídio na Delegacia de Álvaro Carvalho.