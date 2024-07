Acidificante L'Oréal Paris melhorou meu cabelo e fios opacos ganharam vida

Meu cabelo estava bem poroso depois de ter sido tingido e exposto ao calor, devido ao uso de secador— os fios ficaram sem brilho e com aspecto quebradiço. Na busca por uma solução, decidi testar um acidificante capilar, que promete recuperar o PH dos fios e selar as cutículas. Escolhi o produto da linha Glycolic Gloss, de L'Oréal Paris Elseve, por ser bem avaliado por consumidores.

O resultado me surpreendeu: após algumas aplicações, meu cabelo ganhou um aspecto mais saudável e brilhante. Gostei tanto do produto que comprei o xampu e o condicionador da mesma linha. A seguir, detalho a minha experiência e explico para quem ele é indicado.

O que eu gostei?

Cabelo superbrilhante. Para mim, o acidificante Glycolic Gloss entregou o que promete: boost (impulsionamento) de brilho. Os fios que estavam desalinhados e opacos ganharam vida nova depois de usar o produto.

Bom custo-benefício. Quando se trata de acidificante, há opções para diferentes bolsos: desde os produtos que custam menos de R$ 30 e até os mais caros, que chegam a R$ 260, por exemplo.

Comprei esse produto da L'Oréal por R$ 45 e é possível encontrá-lo ainda mais barato. Achei um preço razoável, principalmente por conta da quantidade de produto que vem no frasco (200 ml).

Rende bem. Estou aplicando duas vezes por semana, seguindo a indicação do fabricante. A embalagem também indica que o acidificante pode ser usado quando houver necessidade de impulsionar o brilho. No meu cabelo de tamanho médio, acredito que o frasco dure cerca de três meses.

Fácil de espalhar. O produto tem uma consistência líquida e, por isso, é simples de espalhar por toda a extensão das madeixas.

Cabelo após uso do acidificante L'Oreal Paris Imagem: Juliana Almirante

Seguindo a recomendação da marca, apliquei o produto depois de usar o condicionador nos fios e sem enxaguar. Dividi o cabelo em quatro partes e apliquei diretamente nos fios, do comprimento até as pontas.

A recomendação é usar de cinco a dez pumps por parte em cabelos curtos ou pouco volumosos. Já em cabelo médio e volumoso (meu caso), dez a 15 pumps por parte. Para os longos, a dica é aplicar de 15 a 20 pumps por parte.

Acidificante L'Oréal Paris têm consistência aquosa Imagem: Juliana Almirante

Praticidade. Depois de usar o produto no cabelo ainda com o condicionador aplicado, é necessário deixar agir por apenas cinco minutos e então, enxaguar os fios. Esse curto período de tempo para o produto agir é muito prático para quem, assim como eu, tem uma rotina corrida. Foi bem fácil adequar o uso no meu dia a dia. Portanto, não preciso me preocupar em reservar um espaço na minha agenda para cuidar mais do meu cabelo.

Resultado rápido. Eu notei o aumento do brilho desde a primeira aplicação. Com o uso contínuo, em pouco mais de um mês, esse efeito se manteve nos fios.

Pontos de atenção

Embalagem dificulta aplicação. Este produto é entregue em uma embalagem em spray com válvula e tampa, semelhante às que são comumente usadas em frascos de perfume. Porém, senti um pouco de dificuldade durante a aplicação, porque preciso fazer força para acionar o gatilho. Acredito que, por conta da consistência líquida do produto, uma embalagem do tipo borrifadora facilitaria mais a aplicação.

Cheiro intenso. O acidificante tem um cheiro forte, que me incomodou um pouco. Prefiro fragrâncias mais suaves em produtos para o cabelo.

O que mudou para mim?

Fios mais fortes. Gostei muito de ter dado um "match" com esse produto que diminui a porosidade dos cabelos. Senti que meus fios ganharam mais força, diminuindo o aspecto frágil.

Aparência saudável. Depois de usar esse acidificante, também percebi que meu cabelo ficou com um ar saudável e de que está bem cuidado.

Autocuidado. Manter meu cabelo saudável é algo que considero importante no meu dia a dia. Quando ele estava mais opaco e quebradiço, isso mexia com a minha autoestima. Acredito que usar o acidificante, de certo modo, ajudou a melhorar essa relação.

Quem pode gostar desse acidificante?

Segundo o fabricante, esse produto é indicado para todos os tipos de cabelo. Isso engloba fios com diferentes texturas, seja liso, crespo ou cacheado. Ele tem uma fórmula com pH ácido e enriquecida com ácido glicólico — ativo que diminui a porosidade e sela as cutículas dos fios.

Por isso, o produto deve agradar quem precisa recuperar a vitalidade do cabelo. Pode ser quem está com ele danificado e sem brilho, por conta do uso de fontes de calor, como secadores e chapinhas, além de quem já passou por procedimentos químicos, a exemplo de alisamentos.

De outro modo, se você, assim como eu, tinge o cabelo, esse produto pode ser interessante para a sua rotina de cuidados capilares. Eu tonalizo os fios de castanho escuro e esse produto ajuda a minimizar os danos.

Além do acidificante, xampú e condicionador, que também passei a usar, a linha Glycolic Gloss, da L'Oréal Paris, tem creme de tratamento antiporosidade, creme de pentear com filtro UV e proteção térmica, e sérum prolongador de gloss.

