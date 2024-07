2º colocado na disputa à prefeitura de Macapá desiste de candidatura com apenas 5% dos votos

O irmão do senador Davi Alcolumbre (União-AM) que ia concorrer à prefeitura de Macapá, Josiel Alcolumbre (União), decidiu desistir da candidatura nesta terça-feira, 23, "em um ato de união", disse. Ele é o segundo colocado na disputa eleitoral pela capital amapaense, mas aparece com apenas 5% das intenções de voto. O primeiro colocado, atual prefeito e candidato à reeleição Dr. Furlan (MDB), lidera pontuando com 74,3% nos levantamentos da Paraná Pesquisas.

"Hoje, num gesto de união, retiro minha pré-candidatura. Macapá precisa de união. União para mostrar de onde vem, de verdade, as obras e as realizações da nossa cidade. União é um gesto de grandeza. Como bom amapaense, tenho muito orgulho de somar e unir pelo nosso estado", disse Josiel em seu Instagram.

Ele é jornalista e presidente licenciado do Conselho Deliberativo do Sebrae Amapá, além de primeiro suplente do senador e irmão. Já foi candidato à prefeitura da cidade em 2020, quando foi derrotado por Furlan. O emedebista foi eleito com 55,67% dos votos válidos no segundo turno, e Josiel ficou com 44,33%.

O atual prefeito tem alta preferência e deve ser eleito ainda no primeiro turno, segundo levantamento do Paraná Pesquisas de 23 de maio. Ainda assim, mais da metade dos eleitores macapenses ainda não sabe ou preferiu não responder em quem devem votar na eleição municipal deste ano.