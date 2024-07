Argentina vence Colômbia (1-0) na prorrogação e é bicampeã da Copa América

A Argentina, atual campeã mundial, se sagrou bicampeã da Copa América neste domingo (15) ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na final em Miami nos Estados Unidos, chegando ao seu quarto título em apenas três anos.

O atacante Lautaro Martínez, aos 112 minutos, marcou o gol da 'Albiceleste' no Hard Rock Stadium e se consagrou como o artilheiro do torneio com cinco gols.

Com a vitória, a Argentina alcançou seu 16º título da Copa América e se isolou no topo da lista de campeões do torneio, superando o Uruguai (que venceu a competição 15 vezes).

Um ano e meio depois de bordar a terceira estrela mundial no escudo, a 'Albiceleste' conseguiu dar o toque final a sua era mais vitoriosa após levantar o troféu continental no Brasil em 2021 e este de 2024 nos EUA, além da conquista da Copa do Mundo no Catar em 2022 e a vitória na 'Finalíssima' contra a Itália no mesmo ano.

Os argentinos repetem assim uma façanha que só a Espanha havia conseguido, ao emendar dois títulos continentais com uma Copa do Mundo no meio: os espanhóis venceram as Eurocopas de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

A Colômbia estava invicta havia 28 jogos, a mais longa de sua história, mas perdeu no momento mais importante e não conseguiu vencer a segunda Copa América de sua história, depois da conquistada em casa em 2001.

- Poucas chances no 1º tempo -

Uma hora e 22 minutos após o horário que seria o início oficial da partida, devido aos graves incidentes na entrada da torcida no Hard Rock Stadium, a bola rolou em Miami e com ela apareceu a primeira ação de perigo da Argentina, mal aproveitada por Julián Álvarez no primeiro minuto de jogo.

Mas a resposta colombiana foi rápida aos 5 e 7 minutos, primeiro com um avanço pela esquerda de Lucho Díaz, que desferiu um chute inofensivo nas mãos de Martínez e depois um disparo de Jhon Córdoba que acertou a base da trave direita.

A partir desses lances, a Colômbia pressionou bastante a saída da Argentina, ocupou o seu meio-campo e assumiu o controle das ações com a autoridade de James Rodríguez.

Enquanto os colombianos propunham um futebol vertical com clara posse de bola, os campeões mundiais não conseguiam ampliar o campo para descarregar pelas laterais principalmente com Di María, enquanto Messi tinha pouca movimentação.

E nesse cenário a Colômbia teve outra situação de gol aos 33 minutos com Lerma, um chute de meia distância que 'Dibu' Martínez mandou para escanteio.

- Messi se machuca, Lautaro brilha -

O segundo tempo começou sem alterações nas equipes, mas ganhou em emoção, embora tenha sido abalado aos 66 minutos com a lesão de Messi, que saiu de campo chorando e com dores visíveis no pé direito.

Antes disso, Arias soltou um chute diagonal que passou perto da trave esquerda (47') e depois Dávinson Sánchez cabeceou mal (54') na pequena área.

A Albiceleste teve a sua oportunidade aos 58 com um chute forte de Di María que Vargas defendeu bem mandando para escanteio, até que chegou o infortúnio de Messi, que na tentativa de brigar pela bola com Mojica, pisou errado em campo, escorregou e imediatamente colocou as mãos no tornozelo direito.

Nicolás González entrou no lugar do camisa 10, que s esentou aos prantos no banco de reservas, e o jogador da Fiorentina ainda conseguiu mandar a bola para a rede aos 74, mas o seu gol foi anulado por impedimento de Tagliafico.

O jogo foi para a prorrogação de 30 minutos, com várias substituições nas duas equipes, e uma delas foi a entrada de Lautaro Martínez, que aos 112 marcou o gol da vitória e do título, seu quinto no torneio, após uma ótima assistência de Lo Celso que 'El Toro' definiu com um chute forte dentro da grande área.

A Argentina continua assim a escrever uma história extraordinária, uma noite dos sonhos na despedida de Ángel Di María da 'Albiceleste' e que marcou com um novo título a despedida de Messi da Copa América, uma das suas "últimas batalhas".

cl/ma/aam

© Agence France-Presse