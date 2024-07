Argentina vence Colômbia (1-0) na prorrogação e é bicampeã da Copa América

A Argentina, atual campeã mundial, se sagrou bicampeã da Copa América neste domingo (15) ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na final em Miami nos Estados Unidos, chegando ao seu quarto título em apenas três anos.

O atacante Lautaro Martínez, aos 112 minutos, marcou o gol da 'Albiceleste' no Hard Rock Stadium e se consagrou como o artilheiro do torneio com cinco gols.

Com a vitória, a Argentina alcançou seu 16º título da Copa América e se isolou no topo da lista de campeões do torneio, superando o Uruguai (que venceu a competição 15 vezes).

Um ano e meio depois de bordar a terceira estrela mundial no escudo, a 'Albiceleste' conseguiu dar o toque final a sua era mais vitoriosa após levantar o troféu continental no Brasil em 2021 e este de 2024 nos EUA, além da conquista da Copa do Mundo no Catar-2022 e a vitória na 'Finalíssima' contra a Itália no mesmo ano.

cl/ma/aam

© Agence France-Presse