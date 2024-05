Trump diz que vai recorrer de condenação histórica

Por Luc Cohen e Helen Coster e Andy Sullivan

NOVA YORK (Reuters) - O candidato republicano nas eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que vai recorrer do veredicto que o tornou o primeiro presidente ou ex-presidente dos EUA condenado por um crime, embora tenha que esperar até depois de sua sentença, em 11 de julho, para tomar essa medida.

Em declaração no lobby da Trump Tower, em Manhattan -- mesmo local onde anunciou a sua primeira candidatura presidencial em 2015 --, Trump repetiu suas acusações de que o julgamento foi uma tentativa de travar sua candidatura à Casa Branca, e alegou que isso mostra que nenhum norte-americano está a salvo de processos por motivação política.

“Se eles podem fazer isso comigo, podem fazer isso com qualquer um”, disse Trump em um discurso improvisado de 33 minutos. Aplaudido pelos apoiadores, Trump não respondeu a perguntas dos repórteres.

A condenação na quinta-feira levou os Estados Unidos para um território inexplorado antes das eleições de 5 de novembro, quando Trump, de 77 anos, tentará reconquistar a Casa Branca das mãos do presidente Joe Biden, um democrata, de 81 anos que buscará a reeleição.

A acusação pela qual Trump foi condenado, de falsificação de registros comerciais, acarreta uma pena máxima de 4 anos de prisão. Outros condenados por esse crime recebem frequentemente penas mais curtas, multas ou liberdade condicional, mas o juiz do caso disse durante a seleção do júri que Trump enfrentava uma potencial pena de prisão.

A prisão não impediria Trump de fazer campanha ou de assumir o cargo se vencer a eleição presidencial.

Trump não será preso antes da sua sentença, que será anunciada poucos dias antes de o Partido Republicano o nomear formalmente como seu candidato presidencial na convenção partidária em Milwaukee.

Depois de dois dias de deliberação, um júri de Nova York considerou Trump culpado de todas as 34 acusações criminais que enfrentou por falsificar documentos para encobrir um pagamento secreto à estrela pornô Stormy Daniels nos últimos dias de sua bem-sucedida campanha presidencial de 2016.

Trump ainda enfrenta outros três processos criminais -- dois deles por seus esforços para anular a derrota eleitoral de 2020 -- mas o veredicto de Nova York pode ser o único proferido antes da eleição, já que os outros casos estão envolvidos em disputas jurídicas.

Trump se declarou inocente em todos os quatro casos, que ele diz terem motivação política.

Uma fonte familiarizada com o funcionamento interno de sua campanha disse que se espera que o veredicto no caso de NY leve Trump a intensificar as conversas sobre a escolha de uma mulher como sua companheira de chapa à vice-presidência.