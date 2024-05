Tales: Moraes precisa abandonar postura de chefe de estado de exceção

Falta mais transparência ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes em relação ao caso da prisão de dois suspeitos de ameaçarem sua família, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (31).

Se você estiver no meio de uma guerra, até entendo que se cometam excessos. Mas essa guerra já acabou há um bom tempo. Agora, o ministro tem que abandonar a postura de chefe de estado de exceção.

O que precisamos ver nesse tipo de atitude do ministro é a transparência e ele ainda não mostrou tudo. Não há dados para saber que agressão foi essa. Foi uma ameaça à vida do ministro?

Já que está no centro da discussão sobre o comportamento autoritário que teve em outras situações, a cada caso como esse ele precisa mostrar porque tomou a atitude, quais foram as agressões e em que nível esses agressores estravem realmente em condições de agredi-lo. Tales Faria, colunista do UOL

Tales comparou o caso ao episódio do aeroporto de Roma, quando brasileiros hostilizaram Moraes e familiares do ministro do STF, e cobrou a divulgação de mais detalhes sobre essas ameaças.

A filmagem do aeroporto mostrou que o que havia sido dito não se comprovava, daí a Polícia Federal não poder fazer nada. Mas antes disso, falou-se como se tivessem dado um tapa e uma agressão de fato, o que não foi comprovado.

Diante disso, pede-se do ministro que já venha com um pouco da comprovação das coisas. Se as ameaças forem mais fortes, convencem a opinião pública. É preciso esse exercício de transparência de Moraes. Tales Faria, colunista do UOL

Abrucio: Se ameaças forem críveis, opinião pública ficará a favor de Moraes

Na visão do cientista político Fernando Abrucio, o caso das suspeitas de ameaças à família de Moraes pode ganhar impacto e fazer o ministro do STF ganhar apoio opinião pública, em desfecho contrastante com o do episódio do aeroporto de Roma.

Ainda é cedo para fazer uma avaliação. Quando tivermos acesso às mensagens e se elas foram de fato ameaçadoras e críveis, talvez ele ganhe apoio. Vários estudos de opinião pelo mundo mostram que a sociedade não aceita muito ameaças críveis contra autoridades públicas. É muito distinto de outros casos, inclusive daquele do aeroporto de Roma, e este pode ter um impacto diferente. Fernando Abrucio, cientista político

Tales: É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos

Tales Faria também criticou a atitude de Moraes por não se dizer suspeito para analisar o caso envolvendo seus próprios familiares. O colunista acrescentou Kassio Nunes Marques à lista de ministros do STF que deveriam se dizer impedidos de cuidar de certos episódios por conta de sua proximidade com Jair Bolsonaro.

Esses ministros precisam começar a pensar em se declarar sob suspeição para julgar determinados casos. Essa é uma questão fundamental. É preciso que os ministros do Supremo deixem de se sentir supremos e comecem a se declarar ora sob suspeição, ora abrindo transparência total das suas decisões nos processos nos quais estão envolvidos. Se não, fica essa zona cinzenta que não é boa para a Justiça brasileira, para a sociedade e para o país. Tales Faria, colunista do UOL

