Sinner vence russo e avança às oitavas em Roland Garros

ROMA, 31 MAI (ANSA) - Em mais uma vitória tranquila em Roland Garros, o tenista italiano Jannik Sinner avançou nesta sexta-feira (31) às oitavas de final do Grand Slam francês.

O atual número 2 do mundo derrotou o russo Pavel Kotov, que ocupa a posição 56 no ranking ATP, por 3 sets a 0, com um triplo 6/4.

O próximo adversário do tirolês sairá da partida entre o francês Corentin Moutet e o austríaco Sebastian Ofner.

Outro italiano que vem traçando uma bela caminhada em Paris é Matteo Arnaldi, que se classificou para as oitavas de final após superar o russo Andrey Rublev. O atleta pegará o vencedor do duelo entre Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang.

No feminino, Elisabetta Cocciaretto alcançou pela primeira vez na carreira as oitavas de final de um Grand Slam. A italiana, que ocupa a 51ª colocação do ranking, ganhou de Liudmila Samsonova e vai encarar Coco Gauff ou Daiana Yastremska. (ANSA).

