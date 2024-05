Polícia alemã atira em homem com faca que atacou manifestação de extrema-direita

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - A polícia alemã disse que atirou e feriu um homem armado com uma faca que atacou uma manifestação de extrema-direita na cidade de Mannheim, no sudoeste do país, nesta sexta-feira.

Imagens de mídia social mostraram um homem barbudo de óculos atacando pessoas na praça Marktplatz, no centro da cidade, com uma faca. Uma pessoa parece ter sido esfaqueada na perna e um policial que tenta intervir parece ter sido cortado no pescoço. Outro policial então atira no agressor.

"Uma arma de fogo foi usada contra o agressor", disse a polícia de Mannheim em um comunicado. Um helicóptero de resgate estava no local.

Não havia informações disponíveis sobre a identidade ou os motivos do agressor, e a polícia disse que ainda não podia dar detalhes sobre quaisquer ferimentos entre os manifestantes na praça.

"Meus pensamentos estão especialmente com o policial gravemente ferido", disse a ministra do Interior, Nancy Faeser, em uma publicação na mídia social.

Uma transmissão ao vivo do centro de Mannheim mostrou o ativista anti-Islã Michael Stuerzenberger se preparando para falar a uma pequena multidão em um evento organizado pelo movimento anti-Islã Pax Europa.

A filmagem trazia uma marca d'água vinculada à campanha "Open Eyes" (Olhos Abertos) do movimento.

A violência ocorre na reta final de uma campanha para o Parlamento europeu, na qual o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha fez parte da sua divulgação sobre o que o partido diz ser o perigo representado pela migração de países muçulmanos.

"Se as investigações mostrarem um motivo islâmico por trás do ataque, isso seria mais uma confirmação do grande perigo representado pela violência islâmica, sobre a qual temos alertado", acrescentou Faeser, uma social-democrata.

"O agressor deve ser punido severamente", acrescentou o chanceler Olaf Scholz em outra postagem.

Stuerzenberger, 59 anos, que se descreve como um jornalista crítico do Islã, foi membro de várias organizações anti-islâmicas de extrema-direita, incluindo o movimento PEGIDA, que realiza marchas regulares em cidades, especialmente no leste da Alemanha.

A polícia disse que não havia mais nenhum perigo imediato para o público.

