Operadores aumentam apostas de que Fed cortará juros em setembro após dados de inflação

(Reuters) - Os operadores aumentaram as apostas nesta sexta-feria de que o Federal Reserve fará um primeiro corte na taxa de juros em setembro, depois que um relatório do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostrou que a inflação pode ter feito um pequeno progresso em direção à meta de 2% do banco central norte-americano no mês passado.

Após o relatório, que mostrou que o núcleo do índice PCE subiu 0,2% em abril em relação ao mês anterior, os investidores precificaram cerca de 51% de chance de um corte nos juros em setembro, em comparação com cerca de 49% antes do relatório. Os economistas esperavam que o núcleo do índice PCE aumentasse 0,3% em abril.

(Por Ann Saphir)