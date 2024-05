Após venda, o que acontece agora com as lojas do grupo Dia

Fachada de um dos supermercados Dia Imagem: Divulgação/Dia Do UOL, no Rio 31/05/2024 15h59 O grupo varejista espanhol Dia anunciou nesta sexta (31) a venda de seus negócios no Brasil para um fundo de investimentos, e as lojas da marca seguirão abertas no país. Como fica a situação das lojas Grupo sai, mas marca fica. Quem sai do Brasil é o Grupo Dia, mas não a marca e as lojas, que se mantêm abertas e em operação, disse o grupo ao UOL. As lojas serão mantidas pelo fundo criado pela gestora de ativos brasileira MAM Asset Management, que pertence ao Banco Master, que comprará a rede de supermercados. O Dia venderá seus negócios pelo preço simbólico de 100 euros. A empresa espanhola se comprometeu a transferir 39 milhões de euros para sua unidade brasileira antes da venda. O negócio fará com que o Dia registre um impacto contábil negativo de 101 milhões de euros em seu balanço, disse em documento divulgado hoje. O Dia está vendendo ativos para reduzir sua dívida financeira líquida. No ano passado, o varejista disse que deixaria Portugal, onde tinha cerca de 500 supermercados. Mais de 300 lojas fechadas em março. O grupo já havia anunciado o fechamento de 343 supermercados e 3 centros de distribuição no Brasil, permanecendo apenas com 244 unidades em São Paulo. Segundo o grupo Dia no Brasil, suas operações em São Paulo empregam mais de 2.500 trabalhadores.