Itália reforçará controles em fronteiras durante G7

ROMA, 31 MAI (ANSA) - O Ministério do Interior da Itália anunciou nesta sexta-feira (31) que a Itália reforçará os controles de suas fronteiras entre os próximos dias 5 e 18 de junho, por ocasião da cúpula do G7 que será realizada de 13 a 15 de junho, na Puglia.

"As fronteiras nacionais terrestres, marítimas e aéreas, conforme prática estabelecida pelos Estados por ocasião de eventos semelhantes, estarão temporariamente sujeitas a controles", afirmou.

A suspensão do regime de liberdade de circulação no Espaço Schengen será ativada em aplicação dos artigos 25.º e 27.º do Regulamento da União Europeia (UE), de 9 de março de 2016.

A reintrodução dos controles fronteiriços ocorrerá das 14h (horário local), do dia 5 de junho, às 14h, do dia 18 de junho.

A cúpula do G7, que será presidida pela da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ocorrerá entre 13 e 15 de junho de 2024 em Borgo Egnazia, Valle d'Itria, na Puglia, no sudeste do país europeu, e reunirá os líderes do grupo das principais potências industriais globais. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.