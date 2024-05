Homem tenta vender metade de carro dentro de trem no Rio de Janeiro

Um homem com a metade da carcaça de um carro foi flagrado há poucos dias em um trem da Supervia, próximo à estação Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ele foi visto por um homem que achou a cena inusitada e a gravou. No vagão vazio, o "vendedor diz que estava enfrentando dificuldades para encontrar um cliente.

Ele também afirma que queria vender o material para obter alguma "renda".

O internauta que gravava a cena ainda replicou: "pelo menos se [o carro] tivesse inteiro dava para ganhar uma merreca a mais".

Não se sabe a origem da tal carcaça - vale destacar que o comércio de partes de veículos tem regras para impedir que itens provenientes de desmanches ilegais e retirados de carros roubados cheguem ao mercado.

Também é importante lembrar que a compra de componentes com origem ilegal pode ser enquadrado como receptação, que é crime.

Confira:

