Goleiro brasileiro defende pênalti de Totti e viraliza

SÃO PAULO, 31 MAI (ANSA) - por Renan Tanandone - Um goleiro brasileiro viralizou nas redes sociais ao defender uma cobrança de pênalti do ex-jogador italiano Francesco Totti em uma partida válida pela "Kings World Cup", torneio de futebol 7 criado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué.

A equipe do Furia FC, que tem em seu elenco o ex-craque do futsal Falcão, encarou os italianos do Stallions, que, além do ex-capitão giallorosso, conta com o ex-goleiro da Fiorentina Emiliano Viviano e o ex-meio-campista da Roma Radja Nainggolan.

Apesar do gol de Totti, que inaugurou o marcador, o Furia FC foi atrás do placar e contou com o estrelismo de Jeffinho, que balançou as redes duas vezes e deu o importante triunfo aos brasileiros na competição, disputada no México.

No entanto, outro nome que brilhou no confronto foi João Pedro Isidório Cruz, de 23 anos. O goleiro chamou atenção no confronto por ter defendido a penalidade do maior ídolo da história da Roma.

Em entrevista à ANSA, o jogador afirmou que a intervenção permanecerá para sempre em suas lembranças.

"Até agora meio que não caiu a ficha do que aconteceu, mas foi uma sensação indescritível. Eu nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos que teria a chance de jogar contra o Totti e ainda defender um pênalti dele, foi algo surreal e que ficará para sempre marcado na minha história", afirmou o jovem brasileiro.

O ex-goleiro de Palmeiras, Vila Nova e Portuguesa Santista, que iniciou sua trajetória no futebol 7 no ano passado, também falou sobre os momentos que antecederam a cobrança. Vale destacar que Totti foi um atleta que era especialista em bolas paradas.

"Tentei ficar o mais concentrado e calmo possível. No primeiro jogo da equipe dele que nós assistimos, ele também perdeu uma penalidade e batendo cruzado, então eu junto com o preparador de goleiros Ciriaco, nos planejamos para que, se houvesse um pênalti no nosso jogo, eu iria para meu lado direito que seria o chute cruzado dele, contando que ele repetiria a mesma batida", comentou.

Junto com o restante do plantel do Furia FC, João Pedro está participando da edição inaugural da Copa do Mundo da Kings League e sonha em ver sua equipe ser coroada como a primeira campeã do torneio internacional, que tem 32 participantes e vai até 8 de junho no México. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.