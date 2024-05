Gastos com consumo nos EUA sobem 0,2% em abril ante março; renda pessoal avança 0,3%

Os gastos com consumo nos Estados Unidos cresceram 0,2% em abril, na comparação com março, a US$ 39,1 bilhões, informou nesta sexta-feira, 31, o Departamento do Comércio, abaixo da previsão de alta de 0,3% dos analistas ouvidos pela FactSet.

Já a renda pessoal teve ganho de 0,3% na mesma comparação, a US$ 65,3 bilhões, como esperado pelos economistas.