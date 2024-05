FDA, dos EUA, aprova vacina contra o RSV da Moderna, seu segundo produto comercializado

Por Patrick Wingrove

(Reuters) - A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês) aprovou a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) da Moderna, anunciou a empresa nesta sexta-feira, abrindo uma chance de obter a tão necessária nova receita com um segundo produto.

A vacina da Moderna foi aprovada pela FDA para a prevenção da doença do trato respiratório inferior associada ao RSV a adultos com 60 anos ou mais.

A empresa havia dito anteriormente que sua vacina poderia ser usada para tratar a doença respiratória aguda associada ao RSV, assim como a doença do trato respiratório inferior, e suas ações caíram mais de 4%.

O RSV, que produz sintomas semelhantes aos de um resfriado mas pode ser fatal para crianças pequenas e adultos mais velhos, causa cerca de 14.000 mortes por ano em adultos com 65 anos ou mais.

A empresa sediada em Cambridge, Massachusetts, tem apostado em vacinas experimentais para compensar a demanda muito menor por sua vacina Spikevax Covid-19, seu único produto comercializado.

A vacina contra o RSV da Moderna é a primeira baseada em RNA mensageiro (mRNA) não direcionada à Covid-19 a ser aprovada nos Estados Unidos. Ela será vendida com o nome comercial de mRESVIA.

A empresa disse que as vacinas de mRNA, que ensinam o corpo a produzir proteínas específicas que o sistema imunológico pode reconhecer e atacar, têm o potencial de tratar várias doenças e ser mais eficazes do que as vacinas convencionais.

"A aprovação de nosso segundo produto pela FDA, a mRESVIA, baseia-se na força e na versatilidade de nossa plataforma de mRNA", disse o CEO da Moderna, Stephane Bancel, em comunicado.

Os analistas prevêem, em média, vendas da vacina contra o RSV da Moderna de 340 milhões de dólares em 2024, crescendo para 830,5 milhões de dólares no próximo ano, de acordo com dados da LSEG.

Um painel de consultores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA vai deliberar no próximo mês sobre as recomendações para o uso da vacina e a população-alvo.

A Moderna diz esperar que a vacina esteja disponível para os pacientes elegíveis nos EUA até a temporada de vacinação do outono.

(Reportagem de Patrick Wingrove)