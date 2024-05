EUA confirmam 3ª pessoa com gripe aviária; saiba como é a transmissão

Do VivaBem*, em São Paulo

Os EUA confirmaram o terceiro caso de gripe aviária em humanos, informaram autoridades na quinta-feira (30).

O homem, um trabalhador de setor de laticínios exposto a vacas infectadas, é o primeiro a sofrer com problemas respiratórios —os casos de antes apresentaram conjuntivite e se recuperaram. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) não avalia risco de uma pandemia para a população.

A gripe aviária em humanos costuma ser rara por uma questão genética da doença: as proteínas da superfície do vírus não conseguem se ligar adequadamente às células humanas, o que dificulta a sua transmissão.

Mas, se ocorre, a infecção é de alto risco e se dá por meio de gotículas respiratórias de aves contaminadas. "A transmissão entre os humanos é algo ainda muito raro, mas não podemos descartar que ocorra, principalmente se tivermos uma grande proporção de infectados na população —o que ainda não aconteceu", explicou ao VivaBem o infectologista Estêvão Urbano, em reportagem publicada em 2023.

Segundo ele, a taxa de mortalidade do vírus H5N1 (um dos mais comuns da gripe aviária) é alta.

Quais os sintomas?

São sinais clássicos de uma gripe, que podem ser leves, moderados ou graves:

Tosse;

Secreção;

Febre;

Dor no corpo e na cabeça;

Falta de ar;

Em casos graves, pode causar pneumonia e levar à morte.

Como é feito o diagnóstico?

Por meio de exame laboratorial de RT-PCR, que dá o resultado de positivo ou negativo, além do histórico clínico do paciente (se teve contato com animais doentes, por exemplo).

Como é o tratamento?

Envolve suporte clínico com medicações que ajudam nos sintomas.

Em casos mais graves, pode envolver suporte ventilatório.

Há ainda os antivirais que podem ser utilizados em alguns casos, embora ainda sem grande consenso entre os médicos.

Risco de pandemia é considerado baixo

Essa possibilidade ainda é considerada baixa, apontaram infectologistas ouvidos por VivaBem. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o vírus "não adquiriu a capacidade de transmissão sustentada entre humanos. Portanto, a probabilidade de propagação de humano para humano é baixa".

A maior preocupação, no entanto, é que o vírus sofra mutações que facilitem a sua transmissão entre os humanos. Por isso, a gripe aviária é monitorada pelos órgãos de saúde pública.

O CDC disse que o caso mais recente não altera a sua avaliação de que a gripe aviária representa um risco baixo para o público em geral.

Casos de gripe aviária nos EUA

A infecção confirmada ontem foi o segundo caso humano em Michigan, estado com mais casos de gripe aviária em bovinos nos EUA. O estado irá testar trabalhadores de fazendas leiteiras em busca de sinais de infecção anterior com gripe aviária, disse uma autoridade de saúde do condado à agência de notícias Reuters.

"Não vimos sinais de transmissão sustentada entre humanos", disse Natasha Bagdasarian, diretora-executiva médica de Michigan, em um comunicado.

O surto contínuo de gripe aviária no gado leiteiro afetou 67 rebanhos em nove estados norte-americanos desde março, segundo dados do CDC.

*Com informações de reportagem publicada em 01/03/23 e da Reuters.