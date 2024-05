Embraer participará da Bahia Farm Show com avião agrícola Ipanema 203

São Paulo, 31 - A equipe da aviação agrícola da Embraer vai participar da Bahia Farm Show, a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste do Brasil. "Esta é uma feira que oferece um excelente ambiente para realizar novos negócios e ampliar a presença do Ipanema 203 na região", disse, em nota, Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola da Embraer. Conforme Onofre, "na Agrishow (de Ribeirão Preto - SP) superamos o volume de vendas dos anos anteriores (foram vendidas 20 aeronaves Ipanema 203) e a expectativa é que a alta demanda não seja diferente no Bahia Farm Show". A exposição ocorrerá entre os dias 11 e 15 de junho, na cidade de Luís Eduardo Magalhães. De acordo com a organização do evento, a previsão é de que cerca de 100 mil pessoas visitem a 18ª edição da feira, que tem a presença das maiores empresas de máquinas, implementos, insumos, aviação e serviços do Brasil.A Embraer detém cerca de 60% de participação no mercado de aviação agrícola do Brasil. Movido a etanol, o Ipanema 203 também tem realizado uma série de testes para homologar a primeira metodologia de aplicação aérea de defensivos biológicos do Brasil. O projeto pioneiro para promover a sustentabilidade no agronegócio nacional é liderado pela Koppert, líder global no desenvolvimento e produção de bioinsumos para agricultura.