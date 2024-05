Creme que promete clarear olheiras está R$ 29; veja o que diz quem comprou

"O melhor que já experimentei". "perfeito custo-benefício", "hidrata bem". Esses são alguns comentários de consumidores que compraram o creme para área dos olhos da Océane e aprovaram o produto. O cosmético promete suavizar linhas finas de expressão e clarear olheiras.

Se você quer experimentar ou comprar novamente o produto, esse é um bom momento, já que está com 15% de desconto e custando menos de R$ 30, na Amazon. Veja adiante o que o creme da Océane tem de bom, o que diz quem o comprou e alguns pontos de atenção.

O que esse creme para a área dos olhos tem de bom?

Fórmula com niacinamida . Também conhecida como vitamina B3, serve para hidratar a pele, minimizar a aparência dos poros e reduzir linhas de expressão.

. Também conhecida como vitamina B3, serve para hidratar a pele, minimizar a aparência dos poros e reduzir linhas de expressão. Possui secreção de caracol . Essa é outra substância que faz sucesso no mercado de cosméticos e promete vários benefícios para a pele.

. Essa é outra substância que faz sucesso no mercado de cosméticos e promete vários benefícios para a pele. Contém ácido hialurônico, que hidrata a pele e tem efeito antioxidante.

Segundo o fabricante, o creme tem absorção rápida e estimular a regeneração celular, além de conter ativos que ajudam no clareamento de olheiras.

O que diz quem o comprou?

O produto tem avaliação média de 4,6. Confira alguns comentários de compradores.

Estou tendo uma ótima experiência com esse creme, o melhor que já experimentei -- até o momento -- para a área dos olhos. Espalha com facilidade, não tem perfume, bom rendimento (ponto importante em relação a quantidade do tubo), é de textura suave e a absorção é rápida.

Any Oliveira

Perfeito custo-beneficio. Na verdade, eu nem esperava muita coisa, mas, desde o primeiro uso, já notei a diferença nas linhas finas dos olhos, elas simplesmente sumiram.

Valeria M Rodrigues

Está clareando minhas olheiras, fato. Para ter certeza do resultado, é importante bater fotos para ir comparando. Hidrata bem, ótimo para antes da make, boa quantidade de produto, preço bom. Único até agora que consegui utilizar que não sensibilizou minha pele. Acredito que não ajude com olheiras por circulação, só as pigmentadas. Mas precisa usar com disciplina, pois cosméticos não trazem resultados super-rápidos. Surpreendeu-me positivamente.

Sissi

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores dizem que esperavam um resultado melhor quanto à suavização das olheiras.



Estou há algumas semanas usando esse creme para olheiras e minha impressão é que é apenas mais um hidratante. É bem denso, com boa aplicabilidade. Rende bastante se você usar somente na região das olheiras. Não vi grandes mudanças, definitivamente não compraria de novo.

Miriam Rocha

Só serve para hidratar. Estou usando há 43 dias, não senti nenhuma melhora nas olheiras, porém suavizou levemente umas linhas que eu tinha abaixo dos olhos. Em questão de hidratação, é bom, facilmente absorvível, seca rápido, o que é ótimo para quem tem a pele oleosa como eu.

Nanda Medeiros

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.