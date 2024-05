Paganismo, magia, maçonaria? Explicação da origem de Baphomet é controversa

Vira e mexe, Baphomet vira motivo de alguma trend nas redes sociais. Afinal, você sabe quem é essa figura pagã associada ao satanismo por muitas pessoas?

As discussões acerca do surgimento da enigmática figura são controversas. Para muitos pesquisadores, a imagem está relacionada aos deuses pagãos das mitologias e lendas celtas, do Egito, da Índia e da Grécia.

Outros afirmam que a figura de Baphomet —ou Bafomé— tem origem no ocultismo do século 19, na França, na obra "Dogma e ritual de alta Magia", de Eliphas Levi (1810-1875).

Ocultismo é o estudo de coisas, fenômenos ou manifestações que não podem ser explicados pela razão ou pela ciência. A imagem teria adentrado no Brasil na mesma época.

O desenho de Levi inspirou ainda a arquitetura macabra do Templo Satânico, com sede em Massachusetts, nos EUA.

A versão monstruosa, com cauda, orelhas de animais, barba de cabra, pés ou patas deformados chifres e asas de animais, surgiu somente a partir do século 21, segundo escreveu o escritor italiano Umberto Eco (1932-2016), em seu livro "História da Feiúra", de 2007.

No livro "O Código Da Vinci", de Dan Brown, o nome Baphomet é decodificado e traduzido para "Sofia" ou "sabedoria".

Bem e mal

Entre tantas interpretações, Baphomet significa o bem e o mal, a luz e as trevas, o céu e a terra, o feminino e o masculino.

Além do satanismo, a denominação está ligada à magia, à alquimia, à bruxaria e ao esoterismo. No cristianismo, Baphomet é considerado um demônio, uma criatura diabólica, uma vez que possui chifres, tal qual o diabo (satanás), representando assim as forças do mal.

Baphomet e a maçonaria

Diferentemente do que se propaga, a imagem do Baphomet não faz parte do simbolismo maçônico.

Também foi uma divindade adorada pelos Cavaleiros Templários, perseguidos e torturados no século 12 por supostamente terem confessado tamanha louvação ao ídolo pagão, algo que a Igreja condenava.

De acordo com alguns historiadores, Baphomet poderia ainda derivar de "Muhammad" (ou Maomé), profeta fundador do Islã.

Fonte: Roberto Sarti Côrtes, especialista em maçonologia.

*Com informações de matéria publicada em outubro de 2022