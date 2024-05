Ações da Trump Media caem após condenação de Trump

(Reuters) - As ações do Trump Media & Technology Group caíam cerca de 5% em negociações voláteis nesta sexta-feira, depois que um júri considerou o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump culpado de falsificar documentos para encobrir um suborno a uma atriz pornô.

Os papéis abriram em alta e estavam entre as principais tendências no fórum de discussão WallStreetBets do Reddit, indicando um forte interesse por parte dos traders individuais. Até 29 de abril, a maioria dos 621.000 acionistas da empresa eram investidores de varejo, conforme informado pela empresa.

"É uma 'ação meme' que não possui fundamentos. A volatilidade hoje não é surpreendente", disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado na B. Riley Wealth.

O candidato presidencial republicano para a eleição norte-americana deste ano possui uma participação majoritária na TMTG, controladora de sua plataforma de mídia social, a Truth Social. A empresa também oferece uma forma para os apoiadores de Trump apostarem em seu ressurgimento como figura política.

O júri de Nova York, composto por 12 membros, considerou Trump culpado de todas as 34 acusações criminais que enfrentava por falsificar documentos para encobrir um suborno feito para silenciar a atriz pornô Stormy Daniels antes da eleição de 2016, tornando-se o primeiro ex-presidente dos EUA a ser condenado por um crime.

O mercado mais amplo mostrou pouco impacto após o veredito do caso, considerado amplamente o menos importante dos quatro processos criminais que Trump enfrenta. Uma condenação criminal ou uma pena de prisão não afetarão a elegibilidade de Trump à Presidência, caso ele vença a eleição de 5 de novembro.

O patrimônio líquido de Trump está vinculado à sua participação na TMTG. Ele possuía em 26 de abril 64,9% da empresa, avaliada em 5,7 bilhões de dólares.

(Reportagem de Medha Singh; reportagem adicional de Pranav Kashyap e Purvi Agarwal em Bengaluru)