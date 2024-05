Xi diz que China quer trabalhar com países árabes para resolver questões críticas

PEQUIM (Reuters) - A China quer trabalhar com nações árabes para resolver questões críticas de maneira que conduza à defesa da imparcialidade, da justiça e do alcance da paz e da estabilidade no longo prazo, disse o presidente Xi Jinping em um discurso nesta quinta-feira, que também destacou a crise de Gaza.

De acordo com a mídia estatal, Xi afirmou, no Fórum de Cooperação China-Estados Árabes, em Pequim, que a China tenta fortalecer suas relações com os países árabes como um modelo para manter a paz e a estabilidade mundiais.

Nas suas observações sobre a guerra em Gaza, o líder chinês disse que a guerra não pode continuar indefinidamente, a justiça não pode estar permanentemente ausente e uma “solução de dois Estados” deve ser firmemente defendida.

"Diante de um mundo turbulento, o respeito mútuo é a maneira de viver em harmonia, e a imparcialidade e a justiça são a base da segurança duradoura", disse Xi, segundo a Xinhua News.

Ele se dirigiu aos chefes de estado do Barein, Egito, Emirados Árabes Unidos e Tunísia, bem como aos ministros das Relações Exteriores de outros países da Liga Árabe.

Pequim pediu repetidamente uma solução de dois Estados para a crise entre Israel e a Palestina, assim como um cessar-fogo imediato e a adesão palestina às Nações Unidas - posições que se alinham estreitamente com as das nações árabes.

(Reportagem de Liz Lee, Laurie Chen e redação Pequim)