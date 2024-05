Vendas pendentes de moradias nos EUA sofrem maior queda em três anos

(Reuters) - As assinaturas de contratos para compra de moradias nos Estados Unidos caíram tiveram em abril a maior queda em três anos e o nível geral de atividade foi o mais baixo desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020 em meio às taxas de juros altas, disse a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

A associação disse que seu índice de vendas pendentes de casas caiu 7,7% em abril, para 72,3, de uma leitura revisada para cima de 78,3 em março. A queda foi a maior desde fevereiro de 2021 e o nível do índice foi o mais baixo desde a mínima recorde de 71,8 em abril de 2020.

"O impacto da escalada das taxas de juros ao longo de abril reduziu a compra de imóveis, mesmo com mais estoques no mercado", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores. "Mas o esperado corte de juros pelo Federal Reserve neste ano deve levar a condições melhores, com melhor acessibilidade e mais oferta."

O Fed aumentou a taxa de juros em 5,25 pontos percentuais desde março de 2020 para combater a inflação.

(Reportagem de Dan Burns)