US Steel e Nippon Steel recebem todas as aprovações para fusão fora dos EUA

(Reuters) - A U.S. Steel Corp e a Nippon Steel receberam todas as aprovações regulatórias fora dos Estados Unidos para a fusão das duas companhias, um negócio de 14,9 bilhões de dólares, anunciaram as empresas nesta quinta-feira.

A Nippon feito acordo para comprar a U.S. Steel em dezembro passado, depois de superar ofertas rivais como a feita pelas norte-americanas Cleveland-Cliffse Nucor e pela europeia ArcelorMittal.

As duas siderúrgicas agora precisam obter aprovação nos EUA, onde o negócio está enfrentando análise regulatória e crescente oposição política, inclusive do presidente norte-americano, Joe Biden,, que deseja que a U.S. Steel permaneça como propriedade nacional.

A transação também enfrenta oposição do sindicato United Steelworkers, que teme a perda de empregos, e está sendo analisada pelo Departamento de Justiça dos EUA.

A Nippon procurou abordar as preocupações comprometendo-se a honrar todos os acordos em vigor entre a U.S. Steel e o sindicato. O grupo japonês também disse que mudará sua própria sede nos EUA para Pittsburgh, onde a U.S. Steel está sediada.

As empresas reiteraram na quinta-feira que esperam que o acordo seja concluído no segundo semestre deste ano.

"A U.S. Steel e a Nippon Steel estão comprometidas, como nos meses anteriores, a manter a cooperação plena com as autoridades relevantes e estão determinadas a concluir a transação", disseram as empresas.

A transação proposta já recebeu aprovações da Comissão Europeia e das autoridades reguladoras do México, Sérvia, Eslováquia, Turquia e Reino Unido.

Em abril, os acionistas da U.S. Steel votaram a favor do acordo, que ajudará a Nippon - a quarta maior siderúrgica do mundo - a atingir meta de ter 100 milhões de toneladas de capacidade global de aço bruto.

(Por Aatreyee Dasgupta)