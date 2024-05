UBS divide função de gestão de patrimônio em reestruturação

Por Noele Illien

ZURIQUE (Reuters) - O UBS anunciou nesta quinta-feira que dividirá sua principal função de gestão de patrimônio como parte de uma reformulação da diretoria executiva, criando novas responsabilidades para dois dos principais candidatos a dirigir o banco suíço após o presidente-executivo, Sergio Ermotti.

Rob Karofsky, chefe do banco de investimentos do UBS, se tornará, em julho, chefe das Américas e copresidente de gestão global de patrimônio, ao lado do atual chefe de gestão de patrimônio, Iqbal Khan, que agora também assumirá o comando da região Ásia-Pacífico.

Khan, cidadão suíço, se mudará para a Ásia para assumir a nova função a partir de 1º de setembro. Khan e Karofsky, um norte-americano, estão entre os principais candidatos internos para suceder Ermotti, que pode permanecer no cargo até pelo menos 2027.

O analista do Vontobel, Andreas Venditti, descreveu a remodelação como mais abrangente do que o esperado.

"Com essas mudanças, Iqbal e Rob são os principais candidatos ao cargo de presidente-executivo do UBS", disse ele.

Ermotti disse em um comunicado que as novas nomeações colocam "ainda mais ênfase em nossas prioridades de longo prazo e perspectivas de crescimento, particularmente nas Américas e na Ásia-Pacífico".

De acordo com uma reportagem recente da mídia, Ermotti rejeitou a nomeação de uma pessoa de fora como sucessor e pretende apresentar candidatos internos, como fez quando deixou o UBS pela última vez em 2020.

"Nosso objetivo é realmente aumentar drasticamente as chances de termos um candidato interno", disse Ermotti à Reuters este mês.

Beatriz Martin, presidente do UBS Europa, Oriente Médio e África, também é considerada uma potencial sucessora de Ermotti.

O UBS, que está em meio à integração de seu rival de longa data, o Credit Suisse, fez os anúncios antes da fusão das principais empresas controladoras dos bancos, programada para ser legalmente concluída na sexta-feira. O UBS adquiriu o Credit Suisse no ano passado.

Espera-se que a fusão das matrizes permita que o banco suíço inicie os estágios mais complicados da integração, tais como a combinação dos sistemas de TI, a migração dos clientes do Credit Suisse e o corte da força de trabalho de mais de 110 mil funcionários dos bancos combinados.

Como parte da reestruturação, o ex-presidente do Credit Suisse, Ulrich Koerner, se aposentará do banco no final deste ano, informou o UBS.

O banco também nomeou George Athanasopoulos e Marco Valla como co-presidentes do banco de investimentos, parte de uma série de mudanças que o UBS está colocando em vigor a partir de 1º de julho.

Damian Vogel assumirá a função de diretor de risco de Christian Bluhm, como parte de uma saída anunciada anteriormente. Bluhm permanecerá em uma posição de consultor.

A presidente do UBS Americas, Naureen Hassan, deixará o cargo a partir de 1º de julho, uma das várias executivas que deixaram o banco no último ano.