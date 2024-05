Trens voltam a operar de forma emergencial e gratuita na região metropolitana de Porto Alegre

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) retomou a operação do metrô de forma emergencial a partir desta quinta-feira, 30, das 8 horas às 18 horas, todos os dias, no trecho entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo, com intervalos de 35 minutos entre as viagens. O serviço estava paralisado desde 3 de maio, quando foi afetado pelas enchentes que atingem quase todo o Estado do Rio Grande do Sul.

A operação emergencial não terá cobrança de passagem, uma vez que os sistemas de bilhetagem da Trensurb também foram afetados pela calamidade e seguem inoperantes. A expectativa é atender pelo menos 30 mil pessoas.

Como será o funcionamento?

Conforme a empresa, dois trens circularão no trecho Mathias Velho - Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem fará o trajeto de ida e volta, em via única, entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo - sendo necessário o transbordo na Estação Unisinos para quem for seguir viagem.

"Esse procedimento ocorre porque os trens foram recolhidos para a via, no trecho elevado entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, a fim de serem preservados do alagamento do pátio da empresa, situado no bairro Humaitá, em Porto Alegre", disse a Trensurb.

A Trensurb disse ainda que solicitou à Metroplan, que é responsável pelo transporte metropolitano, que tome as providências que julgar necessárias para atender os usuários que irão desembarcar e embarcar na Estação Mathias Velho. "Além disso, o Governo do Estado garantiu uma operação especial de segurança pública nas estações", finalizou a empresa.