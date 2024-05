Pão e vinho, sem data fixa e tapetes decorados: entenda o Corpus Christi

Do UOL, em São Paulo

O Corpus Christi é comemorado hoje (30). A festa católica celebra o milagre da transubstanciação. Traduzido do latim, significa literalmente "corpo de Cristo", ou seja, quando Jesus Cristo transforma o pão em seu corpo e o vinho em seu sangue.

A tradição do Corpus Christi

A data também é conhecida como "Corpus Domini" ("corpo do Senhor", em português) e marca a eucaristia —sacramento católico que relembra a Última Ceia.

A tradição sugere o consumo de um pedaço de pão (na missa, celebrado pela hóstia) e um pouco de vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente.

A celebração é acompanhada de uma missa e uma procissão pelas ruas ao redor da igreja na quinta-feira. Geralmente um tapete com símbolos cristãos, locais e nacionais, é desenhado com serragem tingida, palha, borra de café, areia e grãos. O significado é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo passa.

Nas cidades que preservam a tradição da data, é comum ver as ruas ornamentada, onde passará a procissão. Aqui no Brasil, o costume, que se iniciou no século 13 em Portugal, ficou popular na cidade de Ouro Preto (MG).

Era uma das mais pomposas procissões católicas de Portugal e foi trazida ao Brasil ainda no século 16.

Corpus Christi não tem data fixa

Todos os anos, Carnaval, Páscoa e Corpus Christi acontecem em datas diferentes. O motivo: as datas são interligadas.

As comemorações dependem de quando a Páscoa será realizada. Para decidir o dia, os responsáveis consideram o domingo seguinte à primeira Lua Cheia depois do dia 21 de março.

Estabelecido isso, calcula-se a terça-feira de Carnaval, sempre 47 dias antes, e o Corpus Christi, exatamente 60 dias depois.

O Corpus Christi acontece na quinta-feira imediatamente depois do domingo da Santíssima Trindade —que, por sua vez, ocorre no domingo seguinte ao Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa.

O Corpus Christi sempre cai em uma quinta-feira, porque, segundo a tradição católica, foi nesse dia que a Santa Ceia, reunião de Jesus Cristo com seus doze apóstolos, ocorreu.