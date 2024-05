Porsche lança 1º 911 híbrido e com botão de partida; veja o que mais mudou

A Porsche atualizou a atual geração 992 do esportivo 911, cuja maior novidade está na versão GTS de 540 cv, que traz motor híbrido pela primeira vez na história do esportivo alemão - combinando propulsor a gasolina com seis cilindros contrapostos com outro, elétrico.

Além disso, o painel, a partir de agora, é completamente digital - outra mudança histórica é a adoção de botão de partida no veículo.

Como ficou o 911

A linha 2025 do Porsche 911 conta com opção de motorização híbrida pela primeira vez em sua história. Seu motor de seis cilindros boxer teve a capacidade aumentada de três para 3,6 litros e agora sua versão Turbo possui apenas um turbo - que gira com eletricidade - em vez de dois. Essa configuração ainda não é híbrida.

No caso da versão híbrida GTS, o motor a gasolina de 485 cv se junta a um propulsor elétrico alimentado por uma bateria de 1,9 kWh a 400 volts, carregada pelos gases do escapamento. Com a combinação, o modelo rende 540 cv de potência combinada e torque de 62,1 kgfm.

Imagem: Divulgação

Com isso, o GTS - que parte de US$ 164.900 nos Estados Unidos (R$ 859 mil na conversão direta) - vai de zero a 100 km/h em 3 segundos, vencendo seu antecessor por 0,4 segundo com sua tração traseira.

Já a versão Turbo (por a partir de US$ 197.200, R$ 1,03 milhão), com tração integral, tem 580 cv e vai de zero a 100 km/h em 2,7 segundos. O GTS chega a 312 km/h e o Turbo vai até 320 km/h.

Imagem: Divulgação

Outra mudança foi no câmbio, que na versão 2025 não tem a opção manual, sendo apenas PDK de dupla embreagem com oito marchas. No entanto, um retorno da transmissão com pedal de embreagem é planejado para 2026. O novo 911 também não tem um modo 100% elétrico.

Outra novidade do modelo é como o motorista o liga. Nesta geração o carro é ligado por um botão de partida. O 911 também recebe um display de instrumentos digital de 12,6 polegadas que inclui o conta-giros, até então sempre analógico, pela primeira vez na história.

