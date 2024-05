Fotos incríveis: 10 casas com piscina de borda infinita para se hospedar

Elas parecem estar suspensas em meio à paisagem, quase sempre diante de cenários deslumbrantes, e tornaram-se um símbolo de design moderno, bom gosto e "ostentação" nas redes sociais.

Construídas com uma lateral "invisível" que proporciona a sensação de amplitude, as piscinas com borda infinita dão um charme extra a diversas casas de veraneio disponíveis para aluguel na plataforma Airbnb.

A sensação é de nadar em meio a um lago rodeado de vegetação e belezas naturais —dependendo do lugar, da altitude e da inclinação do terreno, até mesmo acima das nuvens.

A seleção abaixo inclui dez endereços com essas piscinas diferentes, que tornam mais especiais as vistas para o mar ou para as montanhas. De um total possível de 5, todos receberam notas acima de 4,9 na avaliação dos hóspedes do Airbnb.

Campos do Jordão (SP)

Chalé para casal com vista para as montanhas Imagem: Reprodução/Airbnb

No bairro de Descansópolis, distante cerca de 8 km do centro da cidade, o chalé para casal tem quarto envidraçado, sauna e piscina com vista para as montanhas. O café da manhã está incluído na diária.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: "Recomendo. Passamos dias incríveis nesse local." (Allan, setembro de 2023)

São Francisco Xavier (SP)

Piscina abastecida com água natural corrente Imagem: Reprodução/Airbnb

A casa, localizada em um sítio, acomoda até seis pessoas em três quartos. Além da piscina com borda infinita, abastecida com água natural corrente, a área de lazer inclui trilhas, redes e hidromassagem ao ar livre.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Casa com uma energia maravilhosa. Já queremos voltar!" (Daniela, maio de 2024)

Itamonte (MG)

Deque com mirante e piscina com iluminação interna Imagem: Reprodução/Airbnb

Duas suítes e um terceiro dormitório podem receber até oito hóspedes, que aproveitam a piscina com borda infinita e iluminação interna, o deque com mirante, a churrasqueira, o redário e a área para fogueira.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Local encantador, estrutura ótima, tudo muito bem conservado, área de lazer funcional e agradável." (Ighor, abril de 2024)

Teresópolis (RJ)

O Morro da Mulher de Pedra faz parte da paisagem Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para o Morro da Mulher de Pedra, a piscina convida a momentos de relaxamento para apreciar a paisagem da serra fluminense. Nos dias de frio, o aconchego pode vir da lareira, da sauna seca ou do espaço para fogueira disposto no gramado.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Infraestrutura excelente e decoração maravilhosa. Não dá vontade de passear, ficamos curtindo a casa." (Alan, maio de 2024)

Guaratinguetá (SP)

Cartão-postal na Serra da Mantiqueira Imagem: Reprodução/Airbnb

Em meio ao Vale do Paraíba, a casa recebeu o nome de Quinta da Fonte Estrelada. Para até oito pessoas, combina detalhes rústicos e modernos na decoração das áreas comuns e dos dois quartos. A piscina tem vista para os morros da Mantiqueira.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Passamos ótimos dias em família com todo conforto e beleza natural que a casa proporciona." (Samuel, março de 2024)

São Sebastião (SP)

Piscina com borda inifinita em São Sebastião (SP) Imagem: Reprodução/Airbnb

Com acomodação para um casal, a casa foi projetada por dois arquitetos, que planejaram um lugar estratégico para a piscina: diante do mar, parecendo estar entre as copas das árvores. Fica entre as praias de Toque-Toque Grande e Calhetas.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Lugar muito bonito e tranquilo, com som do mar e vista de Toque-Toque." (Ivan, maio de 2024)

Lumiar (RJ)

Em área de proteção ambiental da Mata Atlântica Imagem: Reprodução/Airbnb

Para acordar ouvindo o canto dos pássaros, contemplar as montanhas depois de um mergulho na piscina e explorar as trilhas e poços da Mata Atlântica. Para até quatro pessoas, a casa está localizada dentro de uma área de proteção ambiental.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Lugar tranquilo com uma vista incrível, perfeito para recarregar as energias." (Victoria, maio de 2024)

Joanópolis (SP)

Piscina com hidromassagem e água aquecida Imagem: Reprodução/Airbnb

Além da borda infinita, a piscina desse charmoso refúgio para casais diante da represa de Joanópolis tem hidromassagem e água aquecida. Na casa, os controles de iluminação, som e cortinas são automatizados.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Excelente combinação de tranquilidade com modernidade. Casa totalmente automatizada no meio da natureza." (Fernando, maio de 2024)

Tiradentes (MG)

A casa parece estar acima das nuvens Imagem: Reprodução/Airbnb

Com um quarto espaçoso e sofá-cama na sala, hospeda até quatro viajantes. Móveis e decoração seguem o estilo rústico-chique característico de Tiradentes, uma das mais bem-preservadas cidades históricas mineiras.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Nossa segunda estadia no lugar foi ótima. A localização é boa, com fácil acesso aos principais pontos da cidade." (Alessandra, março de 2024)

Ilhabela (SP)

Piscina climatizada de frente para o mar Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma longa escada leva até a casa para até quatro hóspedes localizada na parte sul da ilha, a 17 km da balsa. A piscina climatizada de borda infinita fica de frente para o mar.

Nota no Airbnb: 4,92

Palavra do hóspede: "Exatamente o que procurávamos para uns dias das férias. Lugar único!" (Fabio, maio de 2024)