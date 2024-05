Governo italiano doa 30 toneladas em itens para vítimas das chuvas no RS

Uma aeronave chegou na noite de quarta-feira (29) à base aérea de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com cerca de 30 toneladas em equipamentos emergenciais de ajuda humanitária enviados pelo governo italiano às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Parte do material enviado permitirá tratamento de cerca de 100 mil pessoas por três meses. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Itália, o Ministério das Relações Exteriores e o Programa Alimentar Mundial da ONU.

Governo italiano enviou ao RS tendas para até 5 mil pessoas, geradores de energia e purificadores capazes de produzir 64 mil litros de água potável por dia. A doação ainda inclui quatro tanques de 100 mil litros para armazenamento de água.