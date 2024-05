EUA e Reino Unido bombardeiam posições rebeldes huthis no Iêmen

Os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam, na madrugada de quinta (30) para sexta-feira, várias posições dos rebeldes huthis no Iêmen, inclusive a capital, Saná, e uma importante cidade portuária, informaram testemunhas e o governo britânico.

Jornalistas da AFP ouviram explosões em Saná e Hodeida, um dos principais portos do país. O veículo de comunicação Al Masirah, controlado pelos huthis, também reportou ataques na cidade de Taez.

Esta emissora iemenita noticiou que os ataques mataram ou feriram "várias pessoas", uma informação que a AFP não pôde verificar de imediato.

O Ministério da Defesa britânico informou, em um comunicado, que seus aviões realizaram bombardeios em "uma operação conjunta com as forças americanas contra instalações militares dos huthis".

O objetivo da operação era "reduzir sua habilidade para persistir em seus ataques contra o comércio marítimo internacional no Mar Vermelho e no Golfo de Áden".

Desde janeiro, Estados Unidos e Reino Unido realizaram vários ataques contra posições deste grupo rebelde que controla partes importantes do Iêmen, inclusive a capital.

Mesmo assim, os huthis, aliados do Irã, continuaram com ataques contra navios no Mar Vermelho em solidariedade com a Faixa de Gaza, cenário da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

