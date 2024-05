Nunes X Boulos fica mais acirrado com novos candidatos; colunistas opinam

As pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa acirrada pela prefeitura de São Paulo. Mas quem, de fato, está na frente da corrida para prefeitura de SP? Os colunistas do UOL opinam.

O que mostram as pesquisas

Datafolha. Pesquisa realizada na segunda-feira (27) e na terça (28) aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) com 24% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) marca 23%. Já o influenciador Pablo Marçal (PRTB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) empatam tecnicamente, com 7% e 8% das intenções de votos, respectivamente.

AtlasIntel. Boulos aparece isolado na liderança com 37,2% das intenções de voto, enquanto Nunes ocupa o segundo lugar, com 20,5%. Marçal tem 10,4% e fica em terceiro, já Tabata Amaral fica em quarto, com 9,9%. Os resultados da pesquisa foram divulgados na terça-feira (28).

Paraná Pesquisas. Nunes aparece em primeiro nas intenções de voto, com 28,1% e Guilherme Boulos com 24,2%. Já Tabata Amaral tem 9,1% das intenções de voto, enquanto Marçal detém 5,1%. O levantamento foi divulgado ontem (29).

O que dizem os colunistas



Nunes cada vez mais competitivo, Boulos com dificuldade de subir e a chegada de aventureiros políticos compõem a fotografia da disputa pela prefeitura de São Paulo neste momento. As recentes pesquisas não trazem muitas surpresas, confirmam a polarização e mostram que o atual prefeito tem muita chance de permanecer no cargo. A alta rejeição de Boulos, amarrada aos seus pés, impede um voo mais alto. O coach Pablo Marçal pode ser uma pedra no caminho de Nunes, mas terá dificuldade para vencer a grande rejeição. As pesquisas mostram que o eleitor segue polarizado entre Lula e Bolsonaro e que ainda não encontrou uma terceira via.

Fabíola Cidral

Vale o Datafolha: disputa é entre Boulos e o atual prefeito. É muito difícil aparecer uma terceira força capaz de roubar uma vaga no segundo turno - salvo alguma excepcionalidade.

José Roberto de Toledo

As pesquisas mostram a dificuldade de Guilherme Boulos em furar a bolha do eleitorado esquerdista, apesar do apoio do presidente Lula. Disputa a pré-campanha contra um prefeito que não era uma figura política conhecida, que chegou ao cargo como vice e cuja gestão é criticada tanto pela zeladoria como pelo aumento da criminalidade. Ainda assim, Boulos --que tem histórico na militância com grupos vulneráveis--não consegue furar o teto dos 30% do eleitorado cativo do PT.

Letícia Casado

Antes que os estatísticos tenham um infarto, vale dizer que não é possível comparar pesquisas com nomes diferentes. Dito isso, há duas perguntas que podem valer uma eleição: de onde vieram e para onde iriam os votos do apresentador José Luiz Datena (PSDB) e do coach Pablo Marçal (PRTB)? Ambos não apareciam na pesquisa Datafolha de março deste ano, quando o deputado Guilherme Boulos (PSOL) marcava 30% e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), 29%, um empate técnico. Agora, Boulos marca 24% e Nunes, 23%. Datena tem 8% e Marçal, 7%. Boulos e Nunes podem ter "perdido" votos para Datena (com trânsito na classe trabalhadora) e Marçal (com moral no antipetismo). Se as candidaturas de ambos não prosperarem, para onde esses votos iriam num segundo turno? Por fim, a deputada federal Tábata Amaral (PSB) saiu incólume da entrada dos dois, com a mesma intenção de voto, o que é boa notícia para ela.

Leonardo Sakamoto

As pesquisas eleitorais estão apontando cenários muito diferentes para as intenções de voto de Pablo Marçal, um novo personagem que pode mexer com o tabuleiro eleitoral. Neste momento, ele não tem tamanho para tirar Ricardo Nunes do segundo turno, porque sua popularidade digital não consegue fazer frente à máquina de obras do prefeito na periferia. Mas a campanha de Nunes sempre trabalhou muito para evitar outro candidato de direita na campanha.

Raquel Landim

Ainda faltam pobres a Boulos e ricos a Nunes. O dado mais, digamos, exótico da pesquisa Datafolha em São Paulo é a pontuação alcançada pelo tal Pablo Marçal (PRTB), com 7%. Marçal se tornou notável pelas barbaridades que diz e por veicular "fake news" -- mais uma prova de que delinquentes políticos são premiados pela mentira. Quando menos, este notório senhor se torna um eleitor influente, o que é um sinal dos tempos -- de maus tempos?

Reinaldo Azevedo

Marçal é apenas um influenciador de internet, sem a longa estrada política de Bolsonaro e muito menos a experiência administrativa de Tarcísio como gestor público. Para pesar ainda contra Marçal, há o fato de querer concorrer numa cidade como São Paulo, onde a esquerda e a centro-esquerda são consideradas eleitoralmente mais fortes do que a direita. Por essas e outras, ter aparecido como grande surpresa das primeiras pesquisas eleitorais não faz ainda de Pablo Marçal um candidato de peso para prefeito da maior cidade do país. Há muito ainda o que provar para convencer o eleitorado. Por isso, talvez, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) lideram a corrida pela Prefeitura de São Paulo nos cenários testados pela pesquisa Datafolha.

Tales Faria