Coreia do Sul planeja pousar em Marte em 2045

Por Jack Kim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Sul planeja pousar em Marte até 2045 e gastar 100 trilhões de wons (72,6 bilhões de dólares) até lá na exploração espacial, disse o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, nesta quinta-feira, no lançamento da agência espacial do país.

A Agência Aeroespacial da Coreia (Kasa) vai liderar a “economia espacial” do país, com centenas de empresas trabalhando para catapultar a Coreia do Sul para o ranking das cinco maiores potências espaciais do mundo, disse Yoon.

"A Kasa vai inaugurar uma nova era espacial, cultivando especialistas, ao mesmo tempo que apoiará intensamente o ecossistema da indústria aeroespacial e promoverá pesquisa e desenvolvimento desafiadores e inovadores", disse Yoon.

O primeiro módulo lunar do país está planejado para 2032.A Coreia do Sul tornou-se o sétimo país a possuir um veículo de lançamento espacial local e tecnologia de desenvolvimento de satélites com o lançamento do foguete Nuri em maio do ano passado, que colocou em órbita um satélite comercial.

A agência tem como objetivo agilizar as funções políticas e de desenvolvimento compartilhadas entre os diferentes ministérios do governo sul-coreano e reunirá sob a sua estrutura o instituto de pesquisa aeroespacial que desenvolveu o Nuri e os seus veículos precursores de lançamento espacial.

A Coreia do Sul planeja pelo menos mais três lançamentos espaciais até 2027 e tem planos de lançar satélites militares.

O anúncio de Yoon destaca as iniciativas crescentes que os países asiáticas estão colocando em programas espaciais por razões práticas, como o aperfeiçoamento da tecnologia de foguetes.

Na segunda-feira, a Coreia do Norte lançou um foguete, mas não conseguiu colocar em órbita o seu segundo satélite espião militar, o que atribuiu à falha de um novo tipo de motor. Mas um especialista considerou a tentativa um “grande salto” na corrida espacial do país.