Chuvas de monções da Índia chegam mais cedo e prometem alívio do calor

Por Mayank Bhardwaj e Rajendra Jadhav

MUMBAI/NOVA DÉLHI (Reuters) - As chuvas de monções atingiram a costa do Estado de Kerala, no extremo sul da Índia, nesta quinta-feira, dois dias antes do esperado, disseram autoridades meteorológicas, oferecendo alívio para uma onda de calor exaustiva e aumentando as perspectivas de colheitas abundantes.

As chuvas de verão, essenciais para estimular o crescimento econômico na terceira maior economia da Ásia, geralmente começam a atingir Kerala por volta de 1 de junho, antes de se espalharem por todo o país em meados de julho, permitindo aos agricultores plantar culturas como arroz, milho, algodão, soja e cana-de-açúcar.

A monção cobriu quase todo Kerala e a maioria dos Estados do nordeste, afirmou o comunicado do Departamento Meteorológico da Índia (IMD).

As condições favoreceram a sua propagação para os Estados vizinhos de Tamil Nadu, Karnataka e o Estado de Assam, no nordeste, durante os próximos dois a três dias, acrescentou.

Isso significa alívio de uma onda de calor sufocante que elevou as temperaturas máximas acima de 50 graus Celsius em algumas regiões do norte e oeste.

As monções, a força vital da economia de quase 3,5 trilhões de dólares, trazem quase 70% da chuva de que a Índia necessita para regar plantações agrícolas e recarregar reservatórios e aquíferos.

Na ausência de irrigação, quase metade das terras agrícolas do segundo maior produtor mundial de arroz, trigo e açúcar, depende das chuvas anuais, que normalmente ocorrem de junho a setembro.