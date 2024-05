BC da China promete melhorar transparência e previsibilidade dos mercados financeiros

PEQUIM (Reuters) - O vice-presidente do banco central da China disse que o banco tornará os mercados financeiros do país mais transparentes, governados por regras e previsíveis, e melhorará a liquidez dos ativos financeiros em iuan, de acordo com uma entrevista a dois veículos de mídia financeira.

Tao Ling, vice-presidente do Banco do Povo da China, disse que o banco melhorará os serviços do Sistema de pagamento Interbancário Transfronteiriço da própria China e apoiará o desenvolvimento do mercado offshore de iuanes, de acordo com o site do banco.

(Reportagem de Ellen Zhang e Kevin Yao)