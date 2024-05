Ajuda para por mar Gaza ainda sai de Chipre durante reparos no cais de desembarque, diz autoridade cipriota

NICÓSIA (Reuters) - A ajuda humanitária para Gaza continua a sair de Chipre por mar e será mantida em armazenamento flutuante na costa do território até que um cais militar construído pelos Estados Unidos passe por reparos, disse uma autoridade do governo cipriota nesta quinta-feira.

A desnutrição é generalizada em Gaza depois de quase oito meses de guerra, e a Organização das Nações Unidas disse na quarta-feira que a quantidade de ajuda que entra na região caiu dois terços desde que Israel iniciou operações militares na região de Rafah, no sul do enclave, neste mês.

Os militares dos EUA anunciaram nesta semana que um cais construído especificamente para ancorar na costa de Gaza para receber ajuda por mar seria temporariamente removido depois do rompimento de parte da estrutura, duas semanas após o início de seu funcionamento.

O porta-voz do governo de Chipre, Konstantinos Letymbiotis, disse que o descarregamento de ajuda para o enclave palestino – devastado pela guerra aérea e terrestre de Israel contra o grupo governante Hamas – desacelerou, mas o corredor marítimo não parou de funcionar.

“O mecanismo que envolve o funcionamento do cais flutuante permite a possibilidade de armazenamento flutuante ao longo de Gaza, com o descarregamento a ser retomado quando as condições o permitirem”, disse Letymbiotis, atribuindo o problema ao mar agitado.

O cais foi anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em março e envolveu os militares na montagem da estrutura flutuante que fica na costa mediterrânea do enclave palestino. Estimado em 320 milhões de dólares nos primeiros 90 dias e envolvendo cerca de 1.000 militares dos EUA, o conserto entrou em operação há duas semanas.

(Reportagem de Michele Kambas)