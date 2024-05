Aberta inscrição para a 3A Mostra Nacional CineMarias

Curtas-metragens brasileiros dirigidos por mulheres cis, mulheres trans, travestis e pessoas não-binárias de todo o país, podem ser inscritos até 13 de junho próximo na 3A Mostra Nacional CineMarias, no endereço cinemarias. Só serão aceitos os filmes com duração até 25 minutos e produzidos entre janeiro de 2021 a 1º de maio de 2024. Podem concorrer curtas de ficção, documentário, animação, com exceção de fashion movies (que têm a moda como foco) e séries.

As obras irão compor duas mostras competitivas, sendo uma capixaba e outra de âmbito nacional. Haverá premiação em dinheiro para os melhores filmes, no valor de R$ 2 mil, para cada categoria. Está prevista, também, a entrega de troféu para melhor filme e melhor direção. A escolha das vencedoras será feita pelo júri técnico contratado pela organização da Mostra. O evento é gratuito e ocorrerá entre os dias 19 e 21 de setembro no Cine Metrópolis da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na cidade de Vitória.

Inspiração

Luana explicou que a cada ano é trazida uma temática ligada com os eventos nacionais que estão acontecendo. "A gente trouxe a temática Poéticas do fim do mundo, que vai debater essas possibilidades de novos meios de comunicação e de representação, que possam, de fato, estar falando sobre debates importantes ligados a direitos humanos, direito da natureza, equidade de gênero e de raça e saúde pública, que acabam sendo esvaziados pelo mercado do entretenimento, das fake news".

O nome da mostra foi inspirado na Lei Maria da Penha, disse a responsável pelo projeto e diretora de programação, a jornalista Luana Laux, em entrevista à. "Dentro das ações educativas da mostra, oficinas, painéis, a gente sempre trabalha como está o combate à violência contra a mulher. A mostra nasceu também para fortalecer a representação dessas identidades femininas não-binárias no audiovisual e na cultura, entendendo o audiovisual como espaço de poder".

Ela informou que serão convidadas ativistas para debater com o público as pautas que importam de fato. "A segurança para as mulheres que trabalham com direitos humanos no Brasil também terá destaque nos debates", informou Luana Laux.

A programação evento contará com mais de 30 horas de atividades, incluindo workshops, masterclasses de criação, bate-papos, painéis e shows musicais com atrações locais e nacionais. A programação completa será divulgada um mês antes da realização do evento pelo site cinemarias e pelo Instagram @cinemarias.

Lideranças femininas

Apesar de eventos como a 3A Mostra CineMarias, a presença de lideranças femininas em produções audiovisuais segue quase inexistente no Brasil. De acordo com o estudo A presença feminina nos filmes brasileiros, elaborado em 2019 pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), em parceria com o Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), somente 19% dos filmes brasileiros lançados comercialmente foram dirigidos por mulheres e, entre elas, não havia nenhuma negra.

Em março deste ano, o estudo Cinema Brasileiro: raça e gênero nos filmes de grande público (1995-2022), feito pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa), mostrou que nenhuma mulher dirigiu os filmes de grande público lançados em 2022. Não houve registro também de nenhuma diretora negra. A pesquisa evidencia, entretanto, que em relação à questão de raça, entre os dez filmes de grande público lançados no período, dois foram dirigidos por homens negros.