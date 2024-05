Tsitsipas cede set, mas avança à 3ª rodada de Roland Garros

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, número 9 do mundo e um dos favoritos ao título em Roland Garros, sofreu mais do que o previsto e chegou a perder um set, mas avançou à terceira rodada do torneio ao derrotar o alemão Daniel Altmaier (83º) nesta quarta-feira (29).

Tsitsipas fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-2, 6-7 (2/7) e 6-4, em duas horas e 43 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O grego, finalista em Paris em 2021 e três vezes campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, venceu com facilidade as duas primeiras parciais, mas Altmaier reagiu e fechou o terceiro set no tie break.

O jogo ficou mais equilibrado e o alemão chegou a abrir 4-3 com uma quebra de serviço no quarto set, mas Tsitsipas se manteve frio e venceu os três games seguintes para selar a vitória.

