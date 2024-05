Todynho se exibe com Ford de R$ 580 mil em vaga de idoso; como é o carrão

A funkeira Jojo Todynho se exibiu nas redes sociais recentemente com um carrão após um treino em academia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O modelo é um Ford Mustang Mach 1, que tem preço médio de R$ 576.380, de acordo com a Tabela Fipe.

O fato de o esportivo ter pintura na cor vermelha fez com que ela colocasse uma legenda em referência ao Relâmpago McQueen, estrela da franquia de filmes "Carros" que tem a mesma tonalidade

No entanto, ela acabou por entrar em uma polêmica com internautas por posar com o carro em uma vaga para idosos. A funkeira tem 27 anos de idade.

A nova geração do modelo acaba de chegar ao Brasil.

Confira a avaliação do Ford Mustang Mach 1 pelo UOL Carros:

