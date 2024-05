Taxa de desemprego volta a cair no Brasil e chega a 7,5%

A taxa de desemprego no Brasil chegou a 7,5% no trimestre móvel de fevereiro a abril, o mais baixo para esse período desde 2014, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (29).

Essa taxa, calculada em trimestres móveis, voltou a cair depois de três aumentos consecutivos, sendo o último de 7,9% no período de janeiro a março.

O resultado mais recente representa redução de um ponto percentual em comparação à taxa de 8,5% no período de fevereiro a abril de 2023.

No total, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 8,2 milhões de pessoas estavam procurando emprego, uma queda de 9,7% em relação ao ano anterior.

A renda média dos trabalhadores aumentou 4,7% em comparação ao mesmo período de 2023, para 3.151 reais mensais.

No entanto, esses valores não levam em conta as consequências da catástrofe climática sem precedentes no Rio Grande do Sul, com cheias devastadoras que começaram no fim de abril.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta quarta, novas medidas para a reconstrução do estado gaúcho, incluindo a disponibilização de 15 bilhões de reais em créditos para empresas.

As enchentes deixaram cerca de 170 mortos e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas.

Os danos materiais são enormes no estado, um dos mais ricos do país graças, principalmente, à sua produção agrícola, com cultivos importantes de soja, arroz, trigo e milho.

