Tank 400: conheça o jipão híbrido da GWM que está confirmado para o Brasil

Na segunda edição do programa Carona, fomos até a China para conferir os próximos lançamentos que a GWM (Great Wall Motors) está preparando para o mercado brasileiro.

Prestes a iniciar a fabricação local de veículos nas antigas instalações da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a montadora chinesa vai trazer ao país uma nova marca de SUVs, que virá inicialmente importada.

Estamos falando da Tank, que traz utilitários esportivos mais robustos e equipados com tração 4x4 - que, a exemplo de outros veículos da GWM, têm propulsão hbrida ou totalmente elétrica.

Apresentador do Carona, o colunista de UOL Carros Jorge Moraes conheceu de perto o Tank 300, um híbrido com linhas bem ao gosto dos "jipeiros" raiz, que traz conjunto motriz híbrido e está com o "passaporte carimbado" para o Brasil.

A GWM também vai trazer o Tank 400, modelo maior que também investe no visual mais rústico, sem abrir mão de uma boa dose de de futurismo e tecnologia

Construído sobre a mesma plataforma da picape Poer, outro modelo da fabricante oriental que virá para cá, o Tank 400 traz construção com carroceria sobre chassi de longarinas e propulsão híbrida plug-in, combinando motor 20 turbo a gasolina com dois motores elétricos para render potência combinada de 408 cv e torque total de 76,5 kgfm.

Além de mostrar os dois representantes da linha Tank, o Carona estreia nesta semana os quadros Autosserviço, que nesta semana aborda a manutenção preventiva do sistema de freios dos automóveis, e Fala Carona, onde Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mundo dos carros.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

