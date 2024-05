Sheinbaum amplia vantagem para eleição presidencial do México, aponta pesquisa

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A candidata do partido governista mexicano, Claudia Sheinbaum, ampliou ligeiramente sua ampla vantagem sobre a principal rival na disputa pela Presidência do país em 2 de junho, segundo uma pesquisa de opinião divulgada nesta quarta-feira.

O levantamento realizado entre 22 e 27 de maio pela empresa de pesquisas Parametria mostrou que Sheinbaum, do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), tem 50% de apoio, à frente de Xóchitl Gálvez, candidata de uma aliança de oposição de três partidos, com 34%.

Uma pesquisa anterior realizada em abril pela mesma empresa havia mostrado Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México, com 44% de apoio, e a empresária que se tornou política Gálvez com 31%.

A pesquisa deu a um terceiro candidato, Jorge Álvarez Máynez, do Movimento Cidadão (MC), de centro-esquerda, o apoio de 13%, um aumento de 5 pontos em relação a abril.

A pesquisa presencial com 1.000 pessoas tem margem de erro de 3,1%.

A grande maioria das pesquisas mexicanas aponta para uma vitória confortável de Sheinbaum na eleição de domingo.

Sheinbaum, uma cientista de 61 anos que é uma aliada próxima do atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, há décadas, pode se tornar a primeira mulher a governar o país.

(Por Drazen Jorgic)