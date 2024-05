São Paulo vence Talleres (2-0) e avança como líder do Grupo B da Liberta

O São Paulo venceu o Talleres da Argentina por 2 a 0 nesta quarta-feira (29), no estádio do Morumbi, e assumiu a liderança do Grupo B da Copa Libertadores-2024, em duelo entre times que entraram em campo já classificados no encerramento da fase de grupos.

O primeiro gol no torneio continental do experiente atacante Lucas Moura, de pênalti (45'+3), e um golaço de fora da área do meia Luciano (89') permitiram ao tricolor paulista garantir a primeira posição no quadrangular, com 13 pontos e um saldo de gols de +7.

Nos acréscimos o lateral-esquerdo do Talleres Miguel Navarro foi expulso após agredir Erick.

Com esse resultado, o São Paulo, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), superou os argentinos, segundos colocados com a mesma pontuação, mas pior saldo (+4).

Para 'La T', que não havia perdido na competição, bastava um empate para garantir a liderança.

O Barcelona do Equador (terceiro colocado com 6 pontos) disputará o playoff valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana enquanto o Cobresal do Chile (1) terminou na última colocação.

--- Ficha Técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo B - Sexta rodada

São Paulo (BRA) - Talleres (ARG) 2-0

Estádio: MorumBIS (São Paulo)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Gols:

São Paulo: Lucas Moura (45'+3 de pênalti), Luciano (89)

Cartões amarelos:

São Paulo: Wellington (3'), Calleri (63'), Igor Vinicius (90'+2)

Talleres: Barticciotto (12'), Suárez (45+6), Portilla Orozco (55'), Portilo (90'+2)

Expulsões:

Talleres: Miguel Navarro (90'+3)

Escalações:

São Paulo: Rafael - Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco, Wellington (Patryck 81') - Lucas Moura (cap.) (Michel Araújo 74'), Bobadilla (Luiz Gustavo 74'), Luciano, Alisson, Rodrigo Nestor (Erick 82') - Juan (Calleri 57'). Técnico: Luis Zubeldía.

Talleres: Guido Herrera (cap.) - Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez (Nahuel Lautaro Bustos 86'), Miguel Navarro - Valentín Depietri (Silvio Alejandro Martínez 54'), Juan Portillo, Juan Camilo Portilla (Matías Galarza 76'), Bruno Barticciotto (Rubén Botta 54'), Ramón Sosa Acosta - Federico Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

bds/cl/raa/gfe/aam

© Agence France-Presse