Pequeno, Zenfone 10 é discreto no tamanho, mas impressiona em jogos e fotos

Quem não curte celulares grandões vive um desafio atual: encontrar telefones menores em dimensões e tamanho de tela. E é aí que entra o Zenfone 10.

O modelo da Asus que chegou ao Brasil em outubro passado traz uma tela de 5,92 polegadas (15,03 cm), o que faz dele uma ótima opção - e uma das poucas - para quem busca um smartphone discreto. O tamanho, porém, é apenas uma das características notáveis do modelo.

O que eu gostei

Desempenho rápido. O Zenfone 10 é rápido, muito rápido. Equipado com um processador Snapdragon 8 Gen 2, ele não sofreu em nenhum momento, seja em atividades mais triviais ou mais exigentes, como na hora de jogar games como "Mortal Kombat: Onslaught", "Free Fire" e "Honor of Kings".

O celular conta com comandos específicos para otimizar o desempenho em jogos. Outro ponto positivo é que. mesmo quando exigido, ele demorou mais tempo para esquentar do que outros aparelhos que já testei.

Câmeras ótimas para a categoria. O conjunto traseiro com duas lentes pode até passar a imagem de um aparelho modesto neste quesito, mas não se engane: o Zenfone 10 manda bem na hora de fotografar em praticamente qualquer situação.

Foto tirada durante nosso teste do Zenfone 10 Imagem: Rodrigo Lara

Aqui, porém, vale um comentário: no modo noturno, as fotos ficam "boas demais" para o meu gosto, com um resultado bastante claro que acaba, na minha opinião, deixando o resultado um tanto artificial.

Qualidade de foto feita à noite com o Zenfone 10 Imagem: Rodrigo Lara

Bateria dura um dia. Outro ponto que a ficha técnica pode enganar é a bateria. Com "apenas" 4.300 mAh, ela leva a crer que o celular é um grande amigo da tomada. Na prática, porém, o que se viu foi o oposto: ele facilmente sobreviveu a um dia de uso intenso, o que mostra que o aparelho é bom na hora de administrar suas reservas de energia.

O carregador, de 30 W, levou pouco menos de 1h30 para levar a bateria do 0 aos 100%, o que não é algo tão impressionante assim.

Pontos de atenção

Tela. Pode parecer estranho esse texto começar destacando o tamanho compacto do aparelho como uma qualidade e colocar a tela como um dos pontos de atenção. Mas essa é uma característica do aparelho do tipo "ame ou odeie", então vale essa observação. Ela tem boa definição e é rápida (144 Hz em jogos), mas quem curte assistir a vídeos pode acabar vendo isso como um ponto negativo do celular.

Smart key. O botão "liga/desliga" do Zenfone 10 pode agrupar diversas funções. Uma delas, em especial, permite usar o gesto de escorregar o dedo sobre ela para ativar a função programada pelo usuário. Parece prático, mas no uso cotidiano é comum que o recurso seja ativado de forma involuntária. Confesso que, durante o teste, eu desliguei esse comando de gestos na primeira oportunidade.

Recursos extras

Além da já citada Smart Key, ele também conta com um menu lateral e, para quem ainda usa fones com entrada de 3,5 mm, esse é um aparelho que traz esse tipo de conexão.

Zenfone 10 tem ótimas câmeras e tamanho compacto Imagem: Rodrigo Lara

Para quem eu indico

É um celular ideal para quem busca um telefone potente, com ótima câmera, medidas compactas e que não se preocupa em gastar mais do que o cobrado por concorrentes.

Ficha técnica - Asus Zenfone 10

Sistema operacional: Android 13

Tela: 5,92 polegadas Super Amoled, FHD+ (1080 x 2400 pixels), 144 Hz de taxa de atualização

Câmeras principais: 50 MP (grande angular) + 13 MP (ultra angular)

Câmera frontal: 32 MP (grande angular)

Bateria: 4.300 mAh

Processador: Snapdragon 8 Gen 2 (octa-core de 3,2 GHz)

Armazenamento: 256 GB ou 512 GB

Memória RAM: 8 GB ou 16 GB

Resistência à água: IP68 (submersão de 1,5 metro por 30 minutos)

Dimensões: 146,5 x 68,1 x 9,4 mm (A x L x P); 172 gramas

