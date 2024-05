Sente o corpo inchado? Estas 5 dicas ajudam a melhorar só com alimentação

Aquela sensação desconfortável de roupas e sapatos apertando, que deixam marcas na pele, especialmente no fim do dia, e aquele peso nas extremidades de braços e pernas são sintomas característicos do inchaço corporal. Mas esse incômodo pode ser eliminado ou pelo menos reduzido com uma dieta adequada.

1. Tome água

A primeira iniciativa é ingerir bastante água. É muito comum que as pessoas se enganem evitando tomar água como solução para o inchaço. A ingestão de água de forma escalonada ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, auxilia o funcionamento adequado do aparelho digestivo e dos rins e colabora na eliminação de toxinas.

2. Reduza o carbo

A estratégia para desinchar também passa por reduzir ao máximo o consumo de carboidratos refinados e bebidas alcoólicas. Esses são alimentos que podem causar uma reação inflamatória do corpo, o que também costuma resultar em inchaço corporal.



Ou seja, cerveja, drinks e vinhos, assim como pães, biscoitos, tortas, bolos, torradas e arroz branco devem ser consumidos com parcimônia não só para quem quer perder peso em geral, mas também para quem quer desinchar.

3. Diminua os industrializados também

Outra medida é evitar frituras e, principalmente, produtos industrializados e processados, que possuem alta quantidade de sódio, elemento que favorece o acúmulo de líquido.

4. Coma frutas e alimentos com fibras

Ao mesmo tempo, recomenda-se adicionar à dieta mais alimentos com fibras como frutas. Destaque para melancia, limão e morango, verduras, legumes, grãos e cereais, que vão melhorar a digestão e, assim, impactar todo o bom funcionamento do organismo.

5. E as dietas detox?

Há vários alimentos que fazem uma 'limpeza' no organismo, como os funcionais, que seriam aqueles alimentos com menor potencial inflamatório. Porém, a desintoxicação não deve ser pontual. Os alimentos e sucos dentro desse conceito anti-inflamatório, mais saudáveis, devem ser constantes na dieta, para desinchar, e não se deve substituir refeições pelos sucos.

E ainda: investigue as causas e faça exercícios

O inchaço pode ter diferentes causas, entre elas algum problema circulatório, hepático ou renal. Por isso, é importante que indivíduos que tenham sensação de inchaço procurem um médico para investigar. Vale ainda avaliar se o inchaço não está relacionado a um descontrole hormonal ou à uma inflamação medicamentosa, ou seja, caso alguém tenha feito algum tratamento com drogas médicas durante um longo período.

A dieta mais saudável também deve ser acompanhada de exercícios físicos frequentes. Atividades regulares são recomendação médica básica para hábitos saudáveis, exercendo influência positiva em todos os sistemas do organismo e são excelentes principalmente para eliminar o inchaço, já que beneficia principalmente os sistemas circulatório, imunológico e digestivo.

Outra dica são as massagens de drenagem linfática, que podem ajudar muito a desinchar. Como o equilíbrio hídrico também passa pelo sistema linfático, os movimentos ajudam não só na corrente sanguínea como no sistema linfático, e estimula a eliminação de líquidos.

Fontes: Francisco Tostes, endocrinologista sócio da Nutrindo Ideais; Weruska Barrios, sócia-diretora da Grão Nutri.

*Com informações de matéria de março de 2018